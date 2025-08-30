Les rideaux de la 8ème édition du Championnat d’Afrique des Nations sont en tombés ce samedi à Nairobi, avec le sacre de la sélection marocaine. Dans une finale tendue et électrique, les lions de l’Atlas ont renversé Madagascar (3-2) s’adjugeant ainsi leur troisième titre dans cette compétition.

Dès l’entame, Madagascar s’est montré surprenant avec l’ouverture du score à la 9e minute par Clavin Félicité Manohantsoa d’une frappe lointaine, plaçant son équipe en position favorable.

Le Maroc a réagi à la 27e minute grâce à Youssef Mehri, rétablissant l’égalité. Une égalisation qui réveil l’orgueil des marocains qui doublent la mise à quelques minutes de la pause par Oussama Lamlioui.

En seconde période, la rencontre est restée intense et équilibrée jusqu’à la 68e minute, quand Madagascar a égalisé par Toky Niaina Rakotondraibe.

A 10 minutes de la fin, Oussama Lamlioui a inscrit son second but, portant le score à 3-2.

Malgré les tentatives côté Malagache pour revenir, le score est resté inchangé jusqu’au coup de sifflet final. Le Maroc remporte ainsi la finale du CHAN 2024 après un match rythmé par une forte intensité et des ajustements tactiques des deux équipes.

Le Maroc confirme son statut !

Avec ce succès, la sélection locale du Maroc confirme son statut de grand favoris dans le Championnat d’Afrique des Nations.

Impressionnants tout au long du tournoi, les marocains triomphent en Afrique de L’Est avec un bilan de 5 victoires, 1 match nul et une défaite. Ils terminent également ce 8ème rendez-vous avec la meilleure attaque après 13 buts inscrits en 7 matchs joués.

Après les sacres de 2018 et de 2020, le Maroc ajoute celui-ci dans son palmarès et devient désormais la nation la plus titrée au CHAN.