Les Forces vives de Guinée ont dévoilé l’itinéraire de la marche pacifique prévue le 05 septembre 2023. «Point de départ le rond-point de la Tannerie et pour point d’arrivée l’esplanade du stade du 28 septembre où se tiendra un meeting géant pour interpeller les autorités de la transition sur l’impérieuse nécessité d’un retour diligent à l’ordre constitutionnel, conformément à leurs engagements », précisent les organisateurs dans un communiqué ce mercredi 30 août 2023.

Les FVG promettent de déposer des lettres d’information au niveau des communes traversées dans le respect du délai imparti.

Par ailleurs, « nous invitons les citoyens pro démocratie à l’observation scrupuleuse des consignes du guide du manifestant pour que cette marche pacifique se déroule dans un esprit de civisme et de responsabilité ».

Les Forces Vives de Guinée appellent également tous les citoyens guinéens « épris de justice, de paix et de démocratie à répondre massivement à l’appel à manifester du 5 septembre 2023 pour mettre fin à la gestion autoritaire, unilatérale et arrogante de la transition par le CNRD ainsi qu’à la course effrénée à l’enrichissement illicite de ses dirigeants au détriment des populations ».

Il faut souligner que la majorité des leaders des Forces vives de Guinée dont Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré, Sékou Koundouno, Foniké Mengué, Billo Bah et autres sont en exil.