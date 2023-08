Le président du parti de l’Union des démocrates pour la renaissance de la Guinée (UDRG), Bah Oury, désapprouve la manifestation des Forces vives de Guinée (FVG) prévue le 5 septembre 2023 dans le Grand-Conakry.

Bah Oury juge l’appel des Forces vives de Guinée “inapproprié”, et dénonce surtout le caractère “violent” des précédentes manifestations que le pays a connues. « La manifestation que projette les Forces vives de Guinée me semble inappropriée dans les circonstances actuelles. Depuis plus d’une décennie, la Guinée est ponctuée par des manifestations intempestives qui, en fin de compte, ont beaucoup plus contribué à affaiblir les fondamentaux de l’Etat de droit et la démocratie”, estime Bah Oury.

Pour cet acteur politique pro Cnrd, les manifestations de rue ont souvent fait émerger une certaine confiscation de l’espace politique par des intérêts ‘‘individuels et égoïstes’’. «On a tout ramené à des histoires d’intérêts personnels et cela a fait que les populations se sont détournées de ce genre de manifestations parce que ne voyant que des violences, tueries, brigandages et répétitions perpétuelles”, souligne l’ancien ministre de la réconciliation nationale.

Cette manifestation des forces vives de Guinée projetée, le mardi 5 septembre prochain, vise à dénoncer le manque de visibilité dans la conduite de la transition, selon les organisateurs. Plusieurs autres manifestations de réjouissance sont prévues dans le pays dans le cadre de la célébration de l’an 2 de l’accession du CNRD au pouvoir.