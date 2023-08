L’insécurité bat son plein à Conakry. Le couple Ténin Diawara et Cam’s Mélodie a été victime de vol dans la nuit du mardi à mercredi 30 août 2023.

Les malfrats se sont introduits dans l’appartement et ont volé plusieurs objets de valeur. ‘‘Mon mari et moi, nous avons été victimes de vol cette nuit. Deux ordinateurs, un disque dur, 6 complets, une somme de 800 € et des objets de valeurs’’, a posté le couple sur Facebook.

En début d’année, Lil Sacko, un autre artiste, avait été victime de vol de 200 millions Gnf.