Un jeune vitrier de 19 ans a été tué par balle à Demoudoula, mardi 29 juillet 2025, en marge d’un déguerpissement controversé. Les autorités locales avaient demandé le report de l’opération en raison de la saison des pluies. La famille du défunt, dénonçant une intervention non concertée, envisage de porter plainte contre X.

D’après les informations recueillies sur place, tout serait parti d’une cérémonie de rénovation d’une mosquée du secteur.

L’oncle de la victime, Amadou 2 Barry, qui a accordé un entretien à Guinée360.com revient revenir sur les circonstances ayant conduit à la mort de son neveu.

“Après la rénovation de la mosquée, les autorités avaient pour ambition encore de créer un parking pour la mosquée. Il y avait déjà un parking, mais ils ont estimé que ce dernier est trop petit pour la mosquée. Ils souhaitaient donc agrandir le parking. Et l’endroit prévu pour ces travaux est habité actuellement par des citoyens”, témoigne Amadou 2 Barry.

L’oncle de la victime explique ensuite que malgré une demande formulée par les promoteurs du projet auprès des autorités locales, celles-ci auraient recommandé de surseoir à l’opération, en raison de la saison des pluies.

“Selon les autorités locales, les responsables de ces travaux ont adressé un écrit au quartier et à la commune. Qui à leur tour leur auraient dit d’attendre puisqu’actuellement nous sommes en pleine saison des pluies.

On ne peut pas déguerpir les gens sans avoir un endroit où ils habitent.

Il faut d’abord des préalables qui sont les techniques d’accompagnement, de sensibilisation et d’information qui amèneraient ces citoyens à comprendre le motif et la pertinence de quitter les lieux”, a-t-il poursuivi.

Malgré ces mises en garde, les promoteurs du projet auraient tenté de faire avancer les travaux, ce que les occupants ont vigoureusement contesté.

“Les occupants de ces lieux ont dit qu’ils ne pouvaient pas quitter ces lieux pendant cette période hivernale.

Et les responsables de ces travaux ont fait venir des machines pour entamer les travaux. La commune leur aurait restitué l’argent, les responsables sont toujours allés voir le gouverneur. Le gouverneur, à son tour, leur a dit que les travaux ne peuvent pas se faire sans l’accord de la commune.

Ils se sont repliés pendant longtemps. Soudain, hier, ils sont venus, cette fois-ci sans passer ni par le quartier, ni par la commune, encore moins par le gouverneur, pour aller prendre des éléments de la gendarmerie et de la police, pour déguerpir les lieux sans que les occupants des lieux ne soient informés. Ce qui a conduit à la manifestation hier dans les environs de 16 à 17 heures”, a-t-il témoigné.

La tension est alors montée d’un cran, aboutissant à des affrontements violents entre les forces de l’ordre et la population.

“Quand la situation a dégénéré, les éléments qui étaient sur le terrain ont appelé des renforts. Dès l’arrivée du renfort, des tirs de gaz lacrymogènes, suivis de supposés tirs à balles réelles, ont commencé”, relate Amadou 2 Barry.

Pris dans la confusion, Ibrahima Sory Barry, qui rentrait chez lui, a été touché par balle.

“Du coup, notre enfant était en train de rentrer à la maison. C’était un vitrier de profession. Il a été tué à près de 300 mètres du lieu où il y a eu des échauffourées. Pratiquement, c’est sur place qu’il a rendu l’âme, selon ceux qui sont venus en premier le secourir pour l’emmener dans la clinique la plus proche, où il a rendu l’âme.

Pour l’instant, on attend de voir ce que nous dira le médecin légiste”, a-t-il déclaré, la voix chargée d’émotion.

Le corps du jeune homme se trouve actuellement à l’hôpital sino-guinéen.

“À présent, le corps se trouve à l’hôpital Sino-guinéen. Ils nous ont promis qu’aujourd’hui, ils allaient passer la journée à passer des auditions et ensuite on verra, à la mesure du possible, à quel moment les médecins légistes vont aussi faire leur travail parce que nous voulons avoir notre corps maintenant pour l’enterrer”, a-t-il fait savoir.

Enfin, Amadou 2 Barry a annoncé que la famille entend porter plainte contre X.

“Quand nous serons en possession du corps, nous comptons porter plainte contre X. C’est les recherches qui vont déterminer qui sont ces X.”