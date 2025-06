Conduite par le Premier ministre Bah Oury, une importante délégation guinéenne participe à la 4e Conférence internationale sur le financement du développement, qui s’est ouverte ce lundi 30 juin 2025 à Séville, en Espagne. Cette rencontre de haut niveau a été marquée par l’élection de la Guinée à l’un des postes de vice-président.

La capitale andalouse accueille pour l’occasion des chefs d’État et de gouvernement, des institutions financières et commerciales, des entreprises, des représentants de la société civile ainsi que le système des Nations Unies. Ensemble, ils réfléchissent à de nouveaux mécanismes pour renforcer le multilatéralisme et accélérer le financement des initiatives clés en faveur du développement durable.

“Dans ce contexte international où se redéfinit le cadre de référence pour la mobilisation des financements, la République de Guinée est appelée à jouer un rôle majeur. Dès l’ouverture de la conférence, la délégation guinéenne, conduite par le Premier ministre Amadou Oury Bah, a été honorée par l’élection de la Guinée à l’un des postes de vice-président de cette importante rencontre”, a annoncé le service de communication de la Primature.

Un honneur salué par le chef du gouvernement guinéen, qui y voit une reconnaissance de l’engagement croissant de la Guinée sur la scène internationale. Présent également à Séville, le ministre des Affaires étrangères, Morissanda Kouyaté, estime que cette élection donne à la Guinée une position plus stratégique.

“Elle permettra de contribuer activement aux débats et à l’élaboration des solutions qui façonneront l’avenir du financement du développement pour les années à venir”, a-t-il expliqué.

Au cours de la cérémonie d’ouverture, le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a rappelé que les besoins annuels de financement des Objectifs de développement durable (ODD) s’élèvent à 4 000 milliards de dollars. Il a plaidé pour des approches innovantes, incluant la restructuration des dettes et une mobilisation renforcée des ressources internes.

De son côté, le Roi d’Espagne a exhorté les participants à adopter un “langage d’efficacité” et à prendre des engagements concrets afin de créer des “cercles vertueux”, soulignant que cette conférence doit marquer un tournant décisif pour la coopération internationale et le développement durable.