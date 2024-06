A en croire l’UFDG dirigée par Cellou Dalein Diallo, l’argument du gouvernement selon lequel le délestage d’électricité est dû au manque d’eau dans les barrages hydroélectriques n’est “pas sérieux”.

“Nous sommes en pleine période hivernale, il n’y a plus d’excuse pour le problème d’eau dans les barrages. Les mois précédents, on nous disait que c’est la saison sèche, il n’y a plus d’eau, d’où la desserte, ce n’est pas vrai. Les batteries des barrages de la Guinée sont situées sur le seul fleuve qu’on appelle le Konkouré. Vous avez Garafiri qui est tout à fait en haut qui fait 75 mégawatts avec une hauteur de 75 mètres. Juste après Garafiri, vous avez Souapiti. Vu que Garafiri seul ne pouvait pas servir toute la Guinée c’est pourquoi Souapiti a été construit avec 450 mégawatts. Entre ces deux barrages, il y a Kaléta qui est également aménagé qui retient aussi de l’eau. Il n’y a pas de raison qu’on ait pas la moitié de la production de tous ces barrages”, a fustigé le vice-président de l’UFDG, Kalemodou Yansané.

“Le problème c’est sûrement le transport de l’énergie qui est produite. La section du câble qui transporte le courant produit ne suffit sûrement pas pour transporter le courant de Kaleta et de Souapiti. Donc, on devrait maintenant libérer le barrage parce que nous avons plein de centrales thermiques. J’ai eu à analyser le centrale thermique qui est à la tannerie, il fait 50 mégawatts. C’est une installation toute neuve qui ne produit pas à 100% le courant. Juste parce que nous aurions appris que le carburant qui a été fourni est de mauvaise qualité et malheureusement, non seulement, ce carburant a impacté négativement sur le rendement de ces installations coûteuses sans parler des véhicules des particuliers”.

Par ailleurs, Kalemodou Yansané estime que le CNRD à sa tête le général Mamadi Doumbouya devrait se poser les questions suivantes : “Quel est le problème en Guinée aujourd’hui? Où sont les responsables? Où sont les coupables? Sans cela, M. Yansané affirme que le problème d’énergie de la Guinée « ne sera jamais réglé tant qu’on aura pas déjoué et démasqué complètement voire sanctionner les coupables. Sinon, je ne pense pas qu’on pourra sortir de l’auberge”.