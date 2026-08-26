250 millions de dollars pour la rénovation des stades : Thierno Saïdou Diakité réclame plus de transparence

Le consultant sportif guinéen Thierno Saïdou Diakité s’est prononcé sur le montant annoncé pour la rénovation des stades du 28-Septembre et Général Lansana Conté de Nongo. Face aux interrogations suscitées par les 250 millions de dollars annoncés, il appelle le ministère des Sports à fournir davantage de détails sur l’utilisation de cette somme afin de rassurer l’opinion publique.

Lors de sa conférence de presse du 13 août dernier, le ministre des Sports, Cellou Baldé, a annoncé un montant de 250 millions de dollars pour la rénovation des deux principales infrastructures sportives du pays.

Cette annonce a suscité de nombreuses réactions, notamment sur les réseaux sociaux. Une partie de l’opinion s’interroge sur le coût des travaux, certains estimant qu’un tel montant pourrait permettre de construire de nouveaux stades.

Pour Thierno Saïdou Diakité, le ministère doit apporter davantage de précisions sur les dépenses engagées. « Le ministre Cellou Baldé a annoncé un montant de plus de 250 millions de dollars. Après le point de presse, l’ancien ministre Bogola Haba a publié une tribune pour apporter des explications et tenter de justifier ce montant. J’aurais souhaité que les explications aillent beaucoup plus loin », a-t-il réagi.

Le consultant sportif souhaite notamment que le coût des différentes composantes des travaux soit détaillé, notamment le gazon synthétique, l’éclairage, les vestiaires, la piste d’athlétisme, les espaces VIP et les cabines de presse.

Une telle démarche permettrait, selon lui, de donner à l’opinion publique une meilleure visibilité sur l’utilisation des fonds consacrés à la rénovation des deux stades. « Je ne conteste pas le montant qui a été annoncé, mais j’aurais souhaité davantage d’explications afin de rassurer les uns et les autres et de montrer qu’il n’y a pas eu de surfacturation », a-t-il expliqué.

Thierno Saïdou Diakité revient également sur les comparaisons faites sur les réseaux sociaux avec le coût de construction de certains stades entièrement neufs. « Si vous avez suivi les réseaux sociaux, certains ont notamment fait des comparaisons avec des stades entièrement construits pour moins de 250 millions de dollars. Si l’on engage une telle somme pour rénover d’anciennes infrastructures sportives, alors que, selon certains, ce montant pourrait permettre de construire un ou deux stades flambant neufs, il est normal que des questions soient posées », a-t-il ajouté.

Interrogé sur la nécessité pour Cellou Baldé de répondre à ces interrogations, Thierno Saïdou Diakité estime que le ministre doit apporter lui-même davantage d’éléments pour rassurer l’opinion. « Je pense que Cellou Baldé doit le faire pour rassurer les uns et les autres. Pour rassurer les uns et les autres, je souhaite donc que le ministère donne beaucoup plus d’informations détaillées sur les travaux effectués et sur l’utilisation du montant annoncé », a-t-il insisté.