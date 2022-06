Le Directeur de la Société nationale des pétroles (SONAP), à de nouveau démenti formellement des rumeurs relatifs à une prétendue pénurie de carburant en Guinée. Selon Amadou Doumbouya, ces informations sont infondées. Il a rassuré que le pays dispose de stocks de carburant suffisant pour couvrir les besoins de la population.

A en croire le DG de la SONAP, il est normal que les citoyens aient la psychose puisque des gens malintentionnés ont fait croire que le carburant va manquer à la pompe.

«Donc c’est normal de courir pour se ravitailler, alors qu’en réalité cela ne doit pas être le cas. Puisque depuis que nous avons eu le feu vert de commercer le dépotage et de servir. La LGP a travaillé pendant des longues heures pour que tout le monde soit servi. Ils sont mêmes en train de le faire encore. Donc à Conakry, cela ne se justifie pas. On peut comprendre pour l’intérieur du pays parce que les camions ne sont pas rentrés d’abord dans certains endroits, mais ils sont en route. Mais cette psychose à Conakry, ça ne se justifie pas si ce n’est pas de la mauvaise volonté de certaines personnes», a-t-il déclaré.

«L’un des problèmes qui se passent, vous savez il y a les lignes d’acceptation des pays. Généralement, il n’y avait pas de problème lorsque c’était dans les bacs de 5 millions par mois. Mais avec la crise ukrainienne, maintenant nous sommes dans les environs de 120 à 125. Donc il fallait qu’avec le risque et toute certaine institution financière se fasse revalider par leur banque confirmatrice. Par exemple, une banque avant qui devait financer, maintenant doit financer 20 millions. Donc ils ont demandé des documentations. Le gouverneur de la banque centrale et le ministère de l’économie et des finances, eux aussi leur ont rassuré. Et ensemble, on va faire de pool de banque», a ajouté le DG de la SONAP.

A la question de savoir la quantité disponible dans les dépôts et cela devrait couvrir pour quelle période, Amadou Doumbouya est resté clair: «Je peux vous dire qu’à date la quantité disponible est de sept (7) millions de litres en essence présentement dans les bacs. Le bac est en train de décharger le reliquat de 12 milles tonnes qui devaient rester. En termes de besoin, vous devez prendre trois millions de litres par jour. Ce qui veut dire qu’on a une semaine. Mais ce que je dois vous dire, il y a un bateau qui vient le 4, 7 et le 12 juillet. C’est pour vous dire qu’il il n’y a pas de manque de carburant», a-t-il conclu, au cours d’un entretien ce jeudi 30 juin 2022, dans l’émission Mirador.