Assemblée générale de l’ONU : à quelle heure Mamadi Doumbouya prendra-t-il la parole ce mercredi?

Le débat général de la 81ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations unies s’est ouvert ce mardi 22 septembre 2026 à New York. Les travaux se poursuivront jusqu’au 28 septembre, avec la participation de plusieurs chefs d’État et de gouvernement, parmi lesquels le président guinéen Mamadi Doumbouya.

Arrivé à New York dans la journée de mardi, le chef de l’État guinéen doit s’exprimer à la tribune de l’ONU ce mercredi après-midi.

Le débat général prévoit d’abord les interventions des États membres, suivies de celles des États observateurs et des organisations supranationales. Les autres entités bénéficiant du statut d’observateur peuvent également prendre la parole en clôture du débat.

L’ordre des interventions est établi en fonction des demandes d’inscription, avec une attention particulière accordée aux ministres et aux hauts responsables de rang équivalent ou supérieur.

Les déclarations prononcées durant le débat général doivent être rédigées dans l’une des six langues officielles de l’ONU — arabe, chinois, anglais, français, russe ou espagnol — et font l’objet d’une interprétation simultanée. Les délégations transmettent également à l’avance une copie de leurs discours aux services de la conférence afin de faciliter le travail des interprètes.

Cette année, le débat général est placé sous le thème : « Restaurer la confiance, gérer la transformation : une Organisation des Nations Unies au service de tous », choisi par le président de l’Assemblée générale, Khalilur Rahman.

L’intervention de Mamadi Doumbouya aura lieu à 15h (heure de New York et 19h à Conakry) sera particulièrement suivie, alors que le président guinéen participe pour la deuxième fois à cette session de l’Assemblée générale depuis son coup d’Etat du 5 septembre 2021.