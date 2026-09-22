« La Guinée mérite une justice juste » : Boubacar Demba Dansoko appelle à décrisper la situation

Le fonctionnement de la justice continue de susciter des réactions dans le débat public guinéen. Pour Boubacar Demba Dansoko, membre du bureau politique de l’ex-RPG Arc-en-ciel, une justice équitable et le traitement diligent des procédures pourraient contribuer à apaiser le climat sociopolitique du pays.

Dans un entretien accordé à Guinée360, le responsable politique s’est notamment exprimé sur la situation de plusieurs détenus, après les évacuations sanitaires d’Ibrahima Kassory Fofana et d’Amadou Damaro Camara.

Selon lui, ces mesures ne devraient pas concerner uniquement ces deux personnalités. Il estime que d’autres détenus dont l’état de santé nécessite une prise en charge appropriée devraient également pouvoir en bénéficier. « Nous voudrions aussi rappeler que ces deux personnalités (Kassory et Damaro) ne sont pas les seules. Il y en a beaucoup dans les prisons qui méritent vraiment de bénéficier de soins appropriés », a-t-il déclaré.

Boubacar Demba Dansoko cite notamment le cas de l’ancien ministre de la Défense, Mohamed Diané, tout en élargissant son propos à d’autres détenus. « Je voudrais citer le docteur Mohamed Diané. Je voudrais citer tous les prisonniers politiques et tous les prisonniers de droit commun qui ne sont pas en meilleure santé », ajoute-t-il.

Pour le responsable de l’ex-RPG Arc-en-ciel, la situation sanitaire des détenus devrait être prise en compte dans les décisions des autorités judiciaires. Il estime que, lorsque l’état de santé d’un détenu se dégrade, des solutions permettant une prise en charge médicale adaptée, y compris à l’étranger lorsque cela est nécessaire, devraient pouvoir être envisagées. « Il est souhaitable que cette mesure soit élargie à tous ceux qui méritent de bénéficier de ces soins appropriés. Il ne sert à rien de maintenir des gens en prison étant donné que leur santé est dégradée et sachant bien que les raisons pour lesquelles ils sont écroués pourraient être réglées d’une autre façon », estime-t-il.

Au-delà de la question des détenus malades, Boubacar Demba Dansoko interpelle les autorités judiciaires sur la durée et le traitement de certaines procédures.

Il affirme que de nombreux Guinéens seraient confrontés à des procédures qu’il juge trop longues. « Il y a beaucoup de Guinéens qui sont confrontés à des procédures interminables et qui ne s’en sortent pas. Nous ne comprenons pas ça », déplore-t-il.

Le responsable politique estime également que la célérité observée dans certaines affaires contraste avec le traitement réservé à d’autres dossiers. « Nous ne comprenons pas que, pour une affirmation, pour une expression, des citoyens soient interpellés, jugés le plus rapidement possible et que, par rapport à des situations plus graves, il y ait un silence radio », poursuit-il.

Pour lui, les autorités judiciaires devraient veiller à un traitement plus équitable des dossiers, tout en accélérant les procédures lorsque les circonstances le permettent.

Boubacar Demba Dansoko appelle ainsi à davantage d’équité et de célérité dans le fonctionnement de la justice. Il estime qu’une justice perçue comme équitable pourrait participer à l’apaisement du climat sociopolitique. « Nous ne pouvons pas comprendre qu’il y ait des procureurs qui ne se saisissent d’aucun dossier brûlant et que, quand il s’agit des faits divers, on se précipite pour dire qu’il y a ceci ou cela », déplore-t-il.

Selon lui, l’amélioration du fonctionnement de la justice constitue un enjeu important pour favoriser l’apaisement dans le pays. « La Guinée mérite une justice juste. C’est ce qui peut contribuer à décrisper la situation », soutient Boubacar Demba Dansoko.

Le membre du bureau politique de l’ex-RPG Arc-en-ciel estime enfin que des efforts restent nécessaires pour améliorer les pratiques judiciaires. « Il est clair que cela n’est pas un idéal, mais en ce qui nous concerne, nous sommes très loin des bonnes pratiques en la matière », conclut-il.