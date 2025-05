À l’occasion de la Journée de l’Afrique, célébrée chaque 25 mai, UBA Guinée s’est jointe à l’ensemble du groupe United Bank for Africa pour marquer cette date symbolique avec une énergie toute particulière. Fidèle à son identité de banque panafricaine, UBA a transformé ses agences en véritables espaces d’expression culturelle, où tradition, modernité et fierté se sont harmonieusement rencontrées.

Dans toutes les agences à travers le pays, les collaborateurs ont revêtu les plus belles tenues traditionnelles, décoré leurs lieux de travail aux couleurs du continent. Cette initiative vise à renforcer la cohésion interne tout en mettant en lumière la diversité culturelle de l’Afrique.

« Au-delà de l’ambiance festive, le Africa Day chez UBA est un moment fort de notre calendrier interne. C’est l’occasion pour nous de célébrer notre africanité et de réaffirmer notre engagement envers le développement du continent », a déclaré un responsable de la banque.

Une célébration qui illustre notre ADN et notre offre unique

Le Africa Day est aussi l’occasion de rappeler ce qui fait la force du Groupe UBA : sa présence dans 20 pays africains et 4 grandes places internationales (France, Royaume-Uni, États-Unis, Émirats arabes unis), au service des Africains d’ici et d’ailleurs.

Cette présence stratégique permet à nos clients de bénéficier de produits bancaires harmonisés sur tout le continent, avec des solutions innovantes pour faciliter les transferts, les opérations transfrontalières, et les investissements.

Grâce à UBA, la diaspora peut facilement rester connectée à ses familles et opportunités économiques en Afrique. Et sur le continent, les entrepreneurs, salariés, jeunes et retraités bénéficient de services conçus pour accompagner leur quotidien.