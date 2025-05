Sans grande surprise, Sidya Touré a été réélu à la présidence de l’Union des Forces Républicaines (UFR), à l’issue du congrès tenu ce vendredi 30 mai 2025 au siège du parti à Matam.

Deux candidats étaient en lice : le président sortant et Abdoulaye Baïlo Diallo, fédéral de Hafia. Sur les 336 congressistes inscrits, 292 ont voté. Sidya Touré l’a largement emporté avec 94,48 % des voix, contre 5,52 % pour son challenger.

Cette reconduction intervient alors que l’opposant historique vit en exil depuis plus de deux ans et que son parti était suspendu par le ministère de l’Administration du territoire et de la décentralisation.