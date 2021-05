L’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a tenu sa septième (7) assemblée générale virtuelle ce samedi 29 Mai 2021. A cette occasion, plusieurs questions ont été débattues notamment celle liée à la fermeture des cimetières de Bambeto et Kaporo.

Selon Cellou Dalein Diallo, Alpha Condé a décidé non seulement de fermer mais de faire déguerpir ces cimetières. Il se dit donc indigné face à cette situation.

« Je suis vraiment indigné parce que selon des sources concordantes, Alpha Condé a décidé non seulement de fermer mais de faire déguerpir ces cimetières, les ossements de ces compatriotes. À un moment donné, nous avions pensé que face à l’indignation suscitée par ce projet immoral du gouvernement, qu’il avaient renoncé au projet. Dans notre culture on respecte les morts, on vénère ses ailleux, ses enfants, on vient souvent se recueillir sur leurs tombes. C’est moins d’un hectare le cimetière. Qu’est-ce que cela coûte on devrait étendre, réserver une zone plus grande pour le cimetière de presque toute une commune, clôturer ça, il y aura plus d’extension après ça parce qu’on doit viabiliser le reste et faire de Koloma le quartier administratif. Il semble que Alpha a donné des instructions pour agresser les morts et choquer les survivants. Avant que les manifestants ne soient enterrés là, depuis quarante ans, les habitants de ces quartiers enterraient leurs morts», affirme le président de l’UFDG .

Pour Cellou Dalein Diallo, cette fermeture des cimetières démontre une fois de plus la haine qu’Alpha Condé a vis-à-vis des opposant enterrés.

« Tout ça c’est la haine qu’il (Alpha Condé) a contre les opposants , les manifestants qui ont été enterrés au cimetière de Bambeto, ils sont plus de deux cent. Des gens qu’on a abattu qui n’ont pas eu droit à la compassion du gouvernement, qui n’ont pas eu droit à la moindre justice. On est venu déguerpir leurs parents , détruire leurs abris, aujourd’hui on veut faire la guerre aux morts pour fatiguer les survivants. Des fois on se pose la question est-ce que c’est les monstres qui nous gouvernent. La vie d’un être humain même s’il n’est pas ton compatriote, mais lorsqu’il est ton compatriote, comment peux-tu avoir des sentiments aussi inhumains vis-à-vis de ces gens. Dans notre culture, nous avons du respect pour nos morts et pour le cimetière où nos morts sont ensevelis», d’éploré t’il.

Pour finir, l’ancien chef de file de l’opposition affirme que les gouvernement est insensible insensible aux plaidoiries.

« les gouvernants ce sont des insensibles à tous les plaidoyers qui ont été fait, à toutes les démarches qui ont été menées par les autorités morales, des religieux, c’est une partie de nous-mêmes qui est dans ces cimetières, épargnez-nous. Qu’est-ce que cela gène ? Certainement parce que les opposants sont là. On avait déjà gazé le cimetière, on a gazé les fidèles qui priaient sur les corps de ces opposants, maintenant il faut aller déterrer et jeter leurs ossements. C’est inacceptable.», a t’il lancé.