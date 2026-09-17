Tafouk TV : l’AES allume une nouvelle voix médiatique depuis Bamako

La Confédération des États du Sahel (AES) franchit une nouvelle étape dans la structuration de son dispositif médiatique. Tafouk TV, sa nouvelle chaîne de télévision confédérale, a officiellement lancé ses programmes ce mercredi 16 septembre 2026 à Bamako, au Mali.

La chaîne entend proposer une programmation axée notamment sur l’information, les cultures et les langues des trois pays membres de l’AES : le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Elle ambitionne également d’assurer une meilleure couverture des activités de la Confédération et de contribuer au renforcement de l’intégration entre les États membres.

À travers Tafouk TV, les autorités de l’AES mettent en place un nouvel instrument destiné à renforcer leur présence dans le paysage médiatique régional. Le projet avait été acté en décembre 2025 à la faveur d’un accord conclu entre les trois États. Son opérationnalisation s’est poursuivie au cours de l’année 2026, avec notamment l’installation de son conseil d’administration à Bamako en juin.

Le choix du nom « Tafouk », qui signifie « soleil » en tamasheq, renvoie à la volonté affichée de valoriser les identités culturelles, les langues et les références communes aux populations de l’espace confédéral.

Avec le lancement de cette chaîne, l’AES poursuit ainsi la construction d’un dispositif médiatique propre à la Confédération. Celui-ci comprend également la radio Daandè Liptako, appelée à participer à la diffusion des informations et des contenus destinés aux populations du Burkina Faso, du Mali et du Niger.