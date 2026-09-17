VIH en Guinée : le gouvernement exige plus de rigueur dans la riposte

Le gouvernement guinéen veut donner un nouvel élan à la lutte contre le VIH. Réunis mercredi 16 septembre 2026 à Conakry à l’occasion de la 12ᵉ assemblée générale ordinaire du Comité national de lutte contre les IST/Sida (CNLS), les acteurs de la riposte ont été invités à renforcer leurs efforts, notamment dans la mobilisation des ressources, la gestion des financements et la mise en œuvre des actions.

Représentant le Premier ministre Bah Oury, la ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Khaïté Sall, a insisté sur la nécessité d’une mobilisation accrue des ressources financières, aussi bien nationales qu’extérieures, pour soutenir la prévention et la prise en charge des personnes vivant avec le VIH.

« Nous devrons redoubler d’efforts, surtout dans le cadre de la mobilisation des ressources financières internes et externes, afin de renforcer la prévention, la prise en charge globale du VIH, la lutte contre la stigmatisation et la discrimination des personnes infectées et affectées par la maladie », a déclaré la ministre.

Khaïté Sall a également mis l’accent sur l’amélioration des conditions de vie des personnes vivant avec le VIH et sur le renforcement de leur suivi biologique.

Sur le plan financier, le gouvernement assure vouloir accroître sa contribution à la riposte nationale. La ministre a promis que l’État accompagnerait la mise en œuvre des recommandations issues des travaux du CNLS et veillerait à l’application des résolutions adoptées.

« Le Gouvernement guinéen prendra toute sa part de responsabilité pour renforcer le budget de la riposte au VIH, accompagner la mise en œuvre des recommandations et veiller à l’application stricte de vos résolutions », a-t-elle assuré.

En contrepartie, la ministre a demandé aux différents acteurs de faire preuve de davantage de transparence dans la gestion des ressources et de rigueur dans l’exécution des programmes.

« En retour, il attend de vous la transparence dans la gestion, la rigueur dans l’exécution et l’unité dans l’action », a-t-elle souligné.

À travers ces engagements, les autorités guinéennes entendent renforcer la riposte nationale contre le VIH, en mettant l’accent sur la prévention, l’accès aux soins, la lutte contre la stigmatisation et l’amélioration de la qualité de vie des personnes vivant avec le virus.

« Je réitère mon engagement et celui de mon gouvernement à œuvrer toujours pour l’amélioration de la qualité de vie de nos populations victimes de cette pandémie », a conclu Khaïté Sall.