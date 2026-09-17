RDC : l’épidémie d’Ebola dépasse le seuil des 7 000 cas et fait 3 000 décès

La maladie à virus Ebola continue de faire des victimes en République démocratique du Congo (RDC). À la 37e semaine épidémiologique, le bilan présenté par l’Institut national de santé publique (INSP) fait état de plus 7 200 cas, dont 3 400 décès, soit une létalité de 48,4 %.

Selon les données présentées lors de la réunion de coordination sur les épidémies majeures, tenue à Kinshasa en début de semaine, 913 malades sont actuellement en isolement, tandis que 1 700 personnes sont guéries. Le suivi des contacts atteint par ailleurs 88 %.

Malgré le bilan lourd, les autorités sanitaires constatent une évolution favorable de la situation. « La courbe épidémique affiche une tendance à la baisse », indique le bilan présenté lors de cette rencontre.

Toutefois, la vigilance reste de mise. Un nouveau cas d’Ebola a été signalé dans une septième province, le Sud-Ubangi, alors que les équipes de riposte poursuivent leurs activités de surveillance et de suivi des contacts.

À travers cette coordination multisectorielle, l’INSP entend ainsi maintenir la mobilisation des acteurs de la santé et renforcer la capacité de réponse face aux différentes épidémies qui affectent le pays.