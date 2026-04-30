Médias : la HAC lève les sanctions visant plusieurs médias et journalistes

Dans un communiqué publié ce jeudi 30 avril 2026, la Haute Autorité de la Communication (HAC) annonce la levée des sanctions infligées à plusieurs médias et professionnels de l’information.

Selon l’instance de régulation, cette décision intervient après l’examen des recours introduits par les responsables des organes concernés. « Considérant les recours grâcieux introduits par les responsables des médias concernés; Considérant les lettres d’excuses et d’engagement formel des administrateurs et des journalistes à respecter strictement les lois régissant la presse en Guinée;

Après en avoir délibéré en sa séance ordinaire du mardi 28 avril 2026 », précise le communiqué.

Les mesures levées concernent notamment l’émission « Guinée Today » de la chaîne Télé 24, la chaîne privée Kaback TV ainsi que la chaîne panafricaine Africa24, désormais réintégrée dans le bouquet de Canal+ Guinée.

La HAC annonce également la levée des sanctions visant les journalistes André Gaston Morel, Aboubacar Diallo et Sékou Bah.

Puis de préciser : « Cette mesure fait suite à l’examen favorable des recours grâcieux, à l’appréciation des engagements pris par les médias et journalistes concernés et en raison de la double célébration de la Fête internationale des travailleurs et de la Journée mondiale de la Liberté de la presse.»