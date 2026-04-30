Éliminatoires JO 2028 / Foot féminin : la Guinée fixée sur son programme

La Confédération Africaine de Football (CAF) a effectué le tirage au sort des 1er et 2ᵉ tours de qualification aux Jeux olympiques, concernant le football féminin. Exemptée du premier tour, la Guinée entrera en lice au 2ᵉ tour de la campagne éliminatoire.

À l’issue du tirage au sort effectué ce 29 avril 2026 au Caire, en Égypte, le Syli National des Dames est fixé sur son programme pour le compte des éliminatoires de la phase finale des prochains Jeux olympiques prévus en 2028.

Exemptée du premier tour, la sélection nationale féminine défiera le Cameroun dans une double confrontation au deuxième tour préliminaire. Les matchs aller/retour se disputeront entre le 5 et le 13 octobre 2026.

Selon le programme dévoilé par la CAF, le format de cette compétition prévoit cinq tours de qualification pour deux équipes qualifiées de la zone Afrique à la phase finale des JO 2028 à Los Angeles, aux États-Unis.