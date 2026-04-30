Contentieux électoral : la DGE sommée de réintégrer des candidats par le TPI de Mafanco

Le Tribunal de première instance de Mafanco a rendu, ce jeudi 30 avril 2026, sa décision concernant le contentieux lié aux élections communales prévues le 31 mai prochain, en mettant en cause plusieurs décisions de la Direction générale des élections (DGE).

Dans son jugement, la juridiction « dit et juge que le défaut de notification dans le délai légal de 10 jours […] constitue une violation d’une formalité substantielle ». Elle estime également que « les décisions administratives de rejet […] sont entachées d’illégalité ».

En conséquence, le tribunal « annule les dites décisions administratives » et « déclare recevables les candidatures des requérants ». Il « ordonne leur intégration sur les listes de candidatures aux élections communales du 31 mai 2026 » et « enjoint à la Direction générale des élections de procéder à la publication de la liste définitive ».

Le jugement rappelle par ailleurs que le respect du délai de notification est essentiel, car « une notification tardive est de nature à priver les intéressés de toute possibilité effective de régularisation ».

La juridiction « donne acte […] du désistement » de la Génération pour la Modernité et le Développement (GMD), confirme la compétence de la DGE en matière de validation des candidatures et ordonne la correction d’une erreur matérielle relevée sur une liste.