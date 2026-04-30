« Le droit a été dit », réagit Faya Millimouno après la réintégration des candidatures

Présent ce jeudi 30 avril 2026 au Tribunal de première instance de Mafanco, Faya Millimouno, ancien président du Bloc Libéral, a réagi à chaud après la décision annulant les rejets de candidatures prononcés par la Direction générale des élections (DGE).

Se félicitant du verdict, il a déclaré : « Nous sommes dorénavant très contents que le droit ait été dit. Pour cela, nous remercions le Tribunal de première instance de Mafanco qui a reconnu que les droits des candidats étaient violés à travers les décisions prises par la DGE. Et donc, le tribunal a décidé d’annuler ces décisions et a rétabli les 16 requérants dans leurs droits. »

Selon le leader politique, cette décision ouvre désormais la voie à une compétition électorale sur le terrain, notamment dans la commune de Tombolia. « Donc nous, le bloc libéral, nous ne félicitons pas que notre liste soit validée à Tombolia, et qu’il appartienne au peuple de Guinée, qu’il appartienne aux habitants de Tombolia, de dire qui devra être son maire demain. Que cela ne se discute pas dans un bureau, mais que ça se discute sur le terrain. Parce que les populations sont plus intelligentes de savoir leurs besoins, ceux qui peuvent les diriger, que ceux qui sont dans les bureaux. »

Interrogé sur la situation globale de ses listes, il est resté prudent : « Non, c’est encore trop tôt pour le dire. Parce que nous avons beaucoup de contentieux actuellement devant les tribunaux. »

Il évoque notamment des dossiers encore en attente dans plusieurs localités : « Si on rejette toutes mes listes dans ces localités-là, il faut bien qu’on comprenne qu’on veut empêcher l’expression du suffrage en notre faveur. Nous attendons encore le verdict de Kissidougou. »

Tout en saluant les premières décisions favorables, il a ajouté : « Pour l’instant, on peut se réjouir, car Mafanco, on nous a rétabli dans nos droits pour la commune de Tombolia. Je viens aussi d’apprendre qu’à Kintinia, dans Siguiri, on nous a rétabli dans nos droits. […] Donc c’est déjà un pas dans la bonne direction. »

Faya Millimouno a appelé les magistrats des autres juridictions à suivre cet exemple : « Nous souhaitons que les magistrats des autres circonscriptions prennent acte de ce courage dont ont fait preuve les magistrats de Mafanco, les magistrats de Siguiri, en disant le droit, rien que le droit. »