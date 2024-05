Ce vendredi, la jeunesse du RPG Arc-en-ciel a célébré avec ferveur le 33ème anniversaire de la rentrée triomphale de l’ancien président, le Pr Alpha Condé, en Guinée. C’est le 17 mai 1991 que ce dernier est revenu au pays, marquant ainsi une étape significative dans l’histoire politique guinéenne.

La cérémonie festive organisée pour l’occasion a été marquée par une intervention virtuelle du Pr Alpha Condé, qui s’est adressé à ses militants et sympathisants via un appel WhatsApp. Ce moment a été une opportunité pour l’ancien président de remobiliser les membres du parti et de les encourager à persévérer dans leur lutte politique.

“On a un seul combat à mener, le combat c’est le combat du peuple de Guinée. Alors, je vous encourage, persévérez davantage dans la lutte et à vous donner la main. A ne pas vous occuper des moustiques qui s’agitent dans la rue,” a déclaré Alpha Condé, exhortant ainsi ses partisans à rester concentrés et unis.

L’appel du Pr Condé a été un rappel de l’importance de l’union et de la persévérance dans la lutte pour la réhabilitation du peuple guinéen. Il a insisté sur la nécessité pour tous les militants et sympathisants du RPG Arc-en-ciel de maintenir une solidarité indéfectible et de ne pas se laisser distraire par ses détracteurs.

Cette commémoration a donc servi à renforcer l’esprit de cohésion au sein du parti, tout en réaffirmant l’engagement de ses membres à poursuivre leur combat pour l’avenir de la Guinée.