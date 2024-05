En vue de répondre au besoin critique de développement de l’infrastructure à travers le continent, l’administrateur et directrice générale de UBA Afrique, Mme Abiola Bawuah, a souligné l’importance de sécuriser le financement et de forger des partenariats stratégiques.

Tout en reconnaissant le rôle essentiel que jouent les infrastructures dans la croissance économique et l’amélioration des moyens de subsistance sur le continent, elle a souligné l’urgence d’efforts concertés pour combler le déficit d’infrastructures du continent.

S’exprimant lors d’une table ronde sur le développement des infrastructures en Afrique, à l’occasion du lancement du Dialogue 2025 sur la prospérité en Afrique, Mme Bawuah a souligné la présence de banques régionales, commerciales et de développement en Afrique qui, selon elle, pourraient offrir le soutien nécessaire au financement des infrastructures pour propulser la croissance en Afrique.

Elle a insisté sur l’importance de la collaboration entre tous les acteurs financiers en vue de mettre en commun des fonds pour le développement de l’Afrique, tout en rappelant la contribution de UBA au développement des infrastructures au fil des ans en Afrique, y compris au Ghana. Elle a exprimé la volonté de voir la banque panafricaine s’associer avec les gouvernements et d’autres entités pour conduire l’agenda de développement de l’Afrique en ce qui concerne la réduction du déficit d’infrastructures en Afrique.

Mme Bawuah a également évoqué le besoin de mécanismes de financement durables, en ajoutant : « Notre quête d’infrastructures de qualité comme[PN1] les routes, les chemins de fer, les télécommunications, etc. doit être payée, et nous devons donc démontrer notre capacité à payer le financement ».

Elle a pointé le financement par UBA d’un projet routier de 300 millions de dollars en Afrique australe, qui est maintenu grâce à des mécanismes de péage des usagers.

Mme Bawuah a également appelé à des dialogues visant à réduire les coûts de financement afin de rendre les prêts plus viables pour les banques et a exhorté l’African Prosperity Network (APN) à organiser des discussions entre les banques, la Banque du Ghana, la communauté des affaires et d’autres parties prenantes afin d’atteindre cet objectif.

La banquière a par ailleurs plaidé en faveur d’une révision des bourses en Afrique, notant leur sous-performance et suggérant des améliorations pour mieux soutenir les initiatives de développement d’infrastructures à travers l’Afrique avec des fonds à long terme.

Le panel de discussion a vu la participation de personnalités éminentes, telles que le PDG du groupe Telecel, Moh Damush, le directeur général du SSNIT, Kofi Bosompem Osafo-Marfo, et l’honorable John Peter Amewu, ministre du développement des chemins de fer au Ghana.

