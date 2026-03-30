Dans un contexte diplomatique délicat, l’entourage de Macky Sall a réagi à l’annonce de l’absence de soutien officiel de l’Union africaine à sa candidature au poste de secrétaire général de l’Organisation des Nations unies.

Selon une note verbale datée du 27 mars 2026, le projet de décision visant à soutenir cette candidature « n’a pas été adopté en raison de la procédure silencieuse interrompue par 20 États membres ». Une situation que le pôle communication du candidat s’est empressé de nuancer.

Dans son communiqué, l’équipe de Macky Sall souligne que « sur les 20 États membres ayant interrompu la procédure, 14 ont émis une objection, tandis que 6 ont simplement sollicité une extension du délai, sans s’opposer au projet ». Elle insiste ainsi sur le fait que « trente-cinq États membres sur les 55 que compte l’Union africaine n’ont exprimé ni objection ni demande d’extension », suggérant une base de soutien plus large qu’il n’y paraît.

Le texte met également en avant une évolution récente : « la République arabe d’Égypte a retiré sa demande d’extension, et le Libéria a retiré son objection ». En conséquence, précise le communiqué, « 13 pays maintiennent leurs objections et 5 leurs demandes d’extension ».

Malgré ce revers institutionnel, la candidature de Macky Sall « reste maintenue », rappelle fermement son équipe, soulignant qu’elle a été « déposée et enregistrée régulièrement le 2 mars 2026 ».

Dans un ton mesuré, le pôle communication exprime par ailleurs sa reconnaissance envers les instances africaines : « Nous remercions vivement le Bureau de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine », tout en affirmant son « respect aux États membres ayant exercé leur droit d’objection ».

En outre, le communiqué s’achève sur une note de gratitude plus large, saluant notamment le soutien de l’organisation Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique, ainsi que « les nombreuses personnes physiques et morales » ayant manifesté leur appui.

Malgré l’absence de consensus au sein de l’Union africaine, l’ancien président sénégalais semble donc déterminé à poursuivre sa campagne sur la scène internationale.