Banque mondiale : plus de 3 milliards USD approuvés pour accompagner la Guinée jusqu’en 2033

Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque mondiale a approuvé le nouveau Cadre de Partenariat Pays (CPP) 2027-2033 en faveur de la Guinée. Doté d’une enveloppe globale de plus de 3 milliards de dollars américains, ce programme marque une nouvelle étape dans le renforcement de la coopération entre la Guinée et l’institution financière internationale.

Pour les autorités guinéennes, cette décision traduit la confiance renouvelée des partenaires techniques et financiers envers le pays. Elle est également présentée comme un levier majeur pour la mise en œuvre de la vision stratégique « Simandou 2040 », destinée à accélérer la transformation durable de l’économie nationale.

La ministre de l’Économie, des Finances et du Budget, Mariama Ciré Sylla, a salué cette approbation, qu’elle considère comme une « journée historique » pour la Guinée. « C’est une belle journée pour la Guinée. Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque mondiale a approuvé le Cadre de Partenariat Pays pour les sept prochaines années. Au-delà de ce cadre stratégique, trois projets majeurs ont également reçu le feu vert dans des secteurs prioritaires pour notre pays. »

Trois projets structurants validés

La ministre a ensuite présenté les principaux projets approuvés par le Conseil d’administration :

La deuxième phase du Projet d’agriculture commerciale, financée à hauteur de 116 millions de dollars par la Banque mondiale. Avec un cofinancement de 60 millions de dollars de la Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BIDC), l’investissement total atteindra près de 180 millions de dollars.

Le projet SIRA, doté de 100 millions de dollars, qui vise à renforcer les compétences professionnelles et à améliorer l’employabilité des jeunes Guinéens.

Le projet de mobilisation des recettes intérieures et d’amélioration de l’efficacité des dépenses publiques, destiné à renforcer la gouvernance des finances publiques, à améliorer la mobilisation des ressources internes et à accroître l’efficacité de la dépense publique.

À l’issue de cette session, le vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, a salué les réformes engagées par les autorités guinéennes ainsi que la vision de développement portée par le pays. « Cette approbation n’aurait pas été possible sans le leadership des autorités guinéennes et sans la vision portée par le programme Simandou 2040. Cette vision constitue aujourd’hui un cadre de référence qui permet aux partenaires techniques et financiers, dont la Banque mondiale, d’aligner leurs interventions afin d’accompagner efficacement les priorités de développement du pays. Cette décision récompense les réformes entreprises ces dernières années ainsi que les progrès réalisés dans plusieurs secteurs clés. »

L’adoption de ce nouveau Cadre de Partenariat Pays 2027-2033, conjuguée à l’approbation de plusieurs projets structurants, ouvre ainsi une nouvelle phase de coopération entre la Guinée et la Banque mondiale. Les financements mobilisés devraient contribuer au développement du secteur agricole, au renforcement du capital humain, à l’amélioration de la gouvernance des finances publiques et à l’accélération de la transformation structurelle de l’économie guinéenne, conformément aux ambitions affichées par les autorités à travers la vision « Simandou 2040 ».