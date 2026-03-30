Le procès de l’ancien président de la Cour constitutionnelle, Mohamed Lamine Bangoura, s’est de nouveau tenu ce lundi 30 mars 2026 devant la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF).

L’audience du jour a été marquée par la comparution de Lancinet Kanko Kourouma, constitué partie civile.

Dans sa déposition, ce dernier a déclaré : “ Je reproche à M. Bangoura et ses coaccusés le refus de me payer mon salaire. Quand j’ai été affecté à la Cour constitutionnelle, on nous a attribué tous un salaire. Moi j’étais payé à 3 millions de francs. En 2017, le président Alpha Conté a pris un décret portant salaire. Le salaire du greffier en chef était de 16 millions 500. J’ai été surpris d’entendre que je ne faisais pas partie de ce décret. Je n’ai jamais perçu ce montant. Ce décret a été rappelé en 2019 à 19 millards. M. Mohamed Lamine Bangoura et autres ont pris un arrêt de destitution du président Kelefa Sall à l’absence du greffier en chef. Suite à celà, ils ont pris une ordonnance pour limiter le rôle du greffier à la Cour constitution”

Poursuivant ses explications, Lancinet Kanko Kourouma a ajouté : “ J’ai été victime d’injustice que vous ne pouvez pas croire. M.Mohamed Lamine Bangoura a détourné mon salaire de plusieurs années consigné dans un décret. En 2015, durant 9 mois de cette année, j’ai reçu un salaire de 3 millions sans percevoir les 16 millions 500 mille. De 2016 à 2021, je ne percevait pas mon salaire tous les 12 mois. C’est seulement en 2021, lorsque je suis venu Mohamed Lamine Bangoura pour lui dire que ma maman est malade, il a ordonné à ce que le salaire d’une greffière en cheffe décédée soit divisé en deux pour me donner la moitié qui faisait 5 millions de francs guinéens.”

Il affirme également : “ Il a été dit que je dois être sanctionné parce que j’ai assisté au titrage au sort effectué par le président Kelefa Sall.”

L’affaire a été renvoyée au 1er avril prochain pour la suite des débats.