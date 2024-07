Les travaux pour le bitumage de la route Labé – Mali au nord de la Guinée pour une distance de 107 km ont été lancés ce samedi 27 juillet 2024 à Labé sous la présidence du ministre de l’administration et du territoire Ibrahima Kalil Condé et en présence de plusieurs autres ministres.

Longtemps annoncé, cette route dont les réalisations débuteront très bientôt selon les autorités, permettra de désenclaver la préfecture de Mali mais aussi de relier la Guinée au Sénégal voisin.

Cette pose de première prière tant attendue a été rehaussée par la présence des populations de la ville de Labé et celle de Mali, venue prendre part au début de ce rêve, de voir la route Labé – Mali bitumée.

Dans son allocution, le ministre des Infrastructures et des Travaux Publics, Mamadou Abdoulaye Diallo à rappelé à l’entreprise en charge des travaux, China Road and Bride Corporation (CRBC) qu’il en fait une priorité personnelle, le respect des exigences techniques et du délai de 30 mois annoncé pour la fin des travaux.

Le représentant de la Banque Islamique de développement qui a financé la route a annoncé que son institution en fait de cette route régionale une priorité et a annoncé comme perspective de la BID, la construction de la route Mali, Lebékéré, Kedougou au Sénégal.