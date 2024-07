Dans une sortie récente, l’ancien international Oumar Kalabane, a évoqué le Syli. Le défenseur déplore le manque d’engagement des ces jeunes frères et revient sur les sacrifices de leur époque.

Dans une interview accordée à Aïya TV, Oumar Kalabane, ex international guinéen, est revenu sur l’équipe nationale guinéenne de football.

L’ancien défenseur d’Auxerre (France) nous a expliqué son après football et n’a pas manqué de rappeler les sacrifices de leurs époques.

« Je suis actuellement basé à Conakry, mais je pars souvent en France. Présentement, on a une académie, on s’occupe des jeunes. J’ai aussi travaillé avec la fédération en tant que manager général de l’équipe nationale féminine senior. Il y a une différence entre le football d’hier et celui d’aujourd’hui. Quand on jouait pour la Guinée, on faisait beaucoup de sacrifices. On était souvent bloqués par nos clubs mais, on se sacrifiait pour venir défendre les couleurs de notre drapeau. Et quand on venait en sélection, on se donnait à fond… » a expliqué l’ancien international.

Pour lui, le Syli National souffre d’un manque criard d’engagement et d’implication de la part des joueurs actuels de l’équipe.

« Il y a pas mal de talents actuellement au sein du Syli National mais, les joueurs ne se donnent pas à fond. Des moyens sont mis à leur disposition, mais il n’y a pas d’engagement. Quand tu viens en sélection, il faut jouer avec le cœur. A notre époque, il n’y avait pas de moyen, par contre, on jouait avec le cœur… » a glissé Kalabane.

Agé de 43 ans aujourd’hui, Oumar Kalabane a joué pour la Guinée de 2000 à 2013 pour 46 sélections et 5 buts. Il a participé à plusieurs Coupe d’Afrique des Nations.

Avant d’aller en Europe où il a connu 6 clubs, il a d’abord évolué sous couleurs des Hirondelles de Conakry et de l’Etoile de Guinée, sur le plan local.