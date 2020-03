Urgent: Le domicile d’Ibrahim Diallo du FNDC quadrillé par des agents

Nous venons de l’apprendre, le domicile du chargé des opérations du front national pour la défense de la constitution (FNDC) est quadrillé par quatre (4) pick-up de la police de la CMIS (Compagnie mobile d’intervention et de sécurité) et de la Brigade de Recherche et d’Intervention (BRI).

C’est le principal concerné lui-même qui a confirmé l’information. Joint au téléphone Ibrahim Diallo, dit n’avoir aucune information sur le motif de la présence de ces agents aux alentours de son domicile.

Le responsable du Fndc indique tout de même que toutes les issues menant à son domicile sont complètement bloquées.

À rappeler qu’Ibrahim Diallo a été arrêté à deux reprises, avec certains opposants à la nouvelle constitution membre du Fndc, jugé, condamné avant d’être libéré.