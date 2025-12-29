À l’issue d’une rencontre tenue dans la soirée du dimanche 28 décembre 2025, jour de l’élection présidentielle, le Haut commandant de la gendarmerie nationale, le général Balla Samoura, a invité l’ensemble des services de sécurité à maintenir leur présence sur le terrain jusqu’à l’achèvement complet du processus électoral.

En amont de ce scrutin, les autorités avaient annoncé le déploiement de plus de 11 000 agents des forces de défense et de sécurité afin d’assurer la sécurisation des opérations de vote sur l’ensemble du territoire national.

Selon le général Balla Samoura, ce dispositif restera opérationnel jusqu’à la fin de toutes les étapes du processus électoral. « J’invite toutes les forces de défense et de sécurité à maintenir leur présence avec un niveau élevé de vigilance et de réactivité jusqu’à la clôture définitive de l’ensemble des opérations électorales », a-t-il déclaré.

Le Haut commandant de la gendarmerie nationale s’est également félicité du climat apaisé qui a prévalu tout au long de la journée électorale. « Je suis très heureux de vous annoncer que la journée électorale s’est déroulée dans le calme et la sérénité, sans incident majeur pouvant perturber les opérations du vote », s’est-il réjoui.

Par ailleurs, le général Balla Samoura a salué le professionnalisme des forces de défense et de sécurité déployées sur le terrain, l’engagement de la DGE dans l’organisation du scrutin, ainsi que l’attitude des citoyens.

Il a notamment félicité la population pour sa « maturité et son sens de responsabilité qui ont permis une participation sereine à cette importante étape démocratique dans notre pays ».