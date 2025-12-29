La Direction générale des élections (DGE) a livré, dans la soirée de ce dimanche 28 décembre 2025, les premières tendances relatives à la participation au scrutin présidentiel.

Au total, 6 768 458 électeurs étaient inscrits et répartis dans 23 662 bureaux de vote, eux-mêmes installés au sein de 16 722 centres de vote à travers le pays et à l’étranger. Initialement fixée à 18 heures, l’heure de clôture des bureaux de vote a été exceptionnellement prorogée jusqu’à 19 heures.

S’exprimant sur l’état d’avancement du processus, Djenab Touré, Directrice générale des élections, a indiqué que la phase de centralisation des résultats était déjà engagée. « La centralisation a démarré dans les 378 provinces de notre pays et à l’étranger également, les résultats sont en train de venir », a-t-elle précisé.

Abordant la question de la participation, la responsable de l’organe électoral a annoncé une tendance élevée à l’échelle nationale. « Depuis 19h, on était aux environ 85% du taux de participation sur l’ensemble du territoire », a-t-elle souligné.