Dans un document publié ce lundi 29 décembre 2025, le président du Parti de l’Espoir pour le développement national (PEDN), Lansana Kouyaté, a annoncé la suspension de plusieurs cadres de sa formation politique.

Ces derniers sont accusés d’actes de rébellion à la suite de la publication, le 24 décembre dernier, d’une déclaration faite sans l’autorisation préalable des instances dirigeantes du parti.

Selon l’article 1 du document signé par le président du PEDN, “Mamadou Caba Sow du Bureau politique, Mandjou Kourouma du Comité national des jeunes, Sékou Sidibé du Comité national des jeunes, Sory Sacko, secrétaire fédéral de Matoto, et Juliette Camara du Comité national des jeunes sont suspendus de toutes les instances du Parti de l’Espoir pour le développement national jusqu’à nouvel ordre ».

Pour rappel, le mercredi 24 décembre 2025, un groupe de cadres du PEDN avait rendu publique une déclaration dans laquelle il appelait les militants du parti à voter pour le candidat Mamadi Doumbouya.

Cette prise de position avait été rapidement désavouée par la direction nationale du PEDN, qui avait dénoncé une initiative individuelle ne reflétant pas la ligne officielle du parti.