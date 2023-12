Jusqu’où ira Mamoudou Cissé, directeur général de l’Autorité de régulation des secteurs de jeux et de pratiques assimilées (ARSJP) ? C’est la question que se posent encore beaucoup d’acteurs du secteur.

Dans diverses publications sur les réseaux sociaux, cette structure de l’Etat est associée à une campagne annonçant le retour des kiosques de Guinée Games et donc une reprise des jeux physiques par ladite société. Et cette surprenante annonce coïncide avec un courrier adressé notamment à Yelowbet et 1xbet, des opérateurs de jeu que Mamadou Cissé menace d’empêchés d’exercer sur le territoire guinéen les jours ou mois à venir au grand dam des millions de jeunes dont ses agissements pourraient conduire à une fronde contre les autorités en place.

Cherche-t-il à déstabiliser l’élan du refondateur et imperturbable colonel ?

Rappelons qu’à son avènement au pouvoir, au nom de sa politique de refondation, le Colonel Mamadi Doumbouya a trouvé l’Etat de la République de Guinée déjà dans une sorte de conflit ouvert avec la société Guinea Games. Cette entité était accusée entre autres de fraude fiscale et de faire perdre à l’état des milliards qui auraient dû revenir au trésor public. Sans parler de la licence que l’Etat avait décidé de ne pas renouveler sans contestation de la part des promoteurs de ladite société.

Pour y voir clair et remettre l’Etat dans ses droits dans ce secteur à la fois pourvoyeur de fonds dans d’autres pays, mais aussi très sensible en raison du fait qu’il intéresse la jeunesse et constitue un élément touchant à la sécurité, le colonel Mamadi Doumbouya a mis en branle son administration. Visionnaire, Il signe courageusement et en toute responsabilité le 13 mai 2022, le décret D/2022/0236/PRG/CNRD/SGG complétant le décret N°028/2000/PRG/SGG du 28 mars 2000 de son prédécesseur Lansana Conté, créant une société publique chargée de la gestion et de l’exploitation de toutes les formes de loterie, de jeux, de pronostics et assimilés en République de Guinée.

Citons les deux premiers articles de ce décret du colonel Mamadi Doumbouya qui est en train d’être foulé au sol peut être pour des intérêt égoïstes.

Article 1 : Conformément au décret N°028/2000/PRG/SGG du 28 mars 2000, la LONAGUI dispose du monopole de l’organisation, de la gestion et de l’exploitation de toutes les formes de loterie, jeux, pronostics et assimilés en République de Guinée.

Article 2 : A compter de la date d’entrée en vigueur du présent décret et sans préjudice des dispositions de l’article 1er, toutes les formes de loterie et pronostics notamment de paris sportifs, commercialisés en réseau physique de distribution, sont exclusivement organisés et exploités par la LONAGUI sur tout le territoire de la république de Guinée.

C’est d’ailleurs en vertu de ce décret qu’il avait été donné un délai de trois mois aux sociétés qui pratiquaient les jeux physiques y compris Guinée Games, de s’y conformer en abandonnant ce segment qui revient ainsi à la Loterie Nationale, donc de l’état.

Une vision du colonel qui inspirera le Président Alhassane Ouattara qui 7 mois après cette décision du Président Doumbouya, décidera à son tour de remettre tous les segments de jeux et loteries à la LONACI, y compris les segments en lignes.

La question qu’on est en droit de se poser en tant que personne lucide est la suivante : pendant que ce décret est encore en vigueur, comment le directeur général de la l’ARSJPA pourrait-il autoriser à Guinée Games de reprendre le jeu physique ?

Le scandale SHARPVISION TECH CO., LIMITED

Dans un courrier (courrier 0284 du 15/12/2023) parvenu à notre rédaction, le directeur de l’ARSJPA exige des opérateurs de jeu la signature d’une nouvelle licence qu’il comptait bien les soumettre.

Et, ce qu’il compte changer, c’est d’exiger de ces opérateurs qu’ils transmettent leurs informations à une sociétés douteuse qui serait basée en, France. Il aurait choisi celle-ci pour faire le monitoring des jeux sur le territoire guinéen. Pourquoi ? Qui est le véritable propriétaire de cette société ? Quelle est la réputation de cette société dans le secteur ? Depuis quand est-elle créée ? Tant de questions auxquelles nous vous livrons quelques réponses en attendant d’approfondir nos enquêtes.

Certains parlent d’une certaine SHARP VISION TECH CO., LIMITED. Un tour sur le net a suffi pour comprendre qu’elle a été créée cette année, c’est-à-dire en 2023 peu avant de rafler ce gigantesque marché qui va coûter des milliards à la Guinée à travers son secteur de jeu.

Et, dans son courrier, Mamadou Cissé est clair si une société se pose trop de questions et hésite de signer dans un délai qu’il a également imposé, celle-ci pourrait simplement être fermées parce qu’elle n’aura pas de licence pour exercer sur le territoire guinéen.

Affaire à suivre.

Ousmane Diakité