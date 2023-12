La Direction générale de la Police nationale (DGPN) a annoncé la mise en place d’un dispositif opérationnel pour la sécurisation des festivités de fin d’année sur l’ensemble de la Guinée.

Il s’agit de la mobilisation de 5417 fonctionnaires dont 4787 policiers et 630 agents de protection civile. Ce dispositif est destiné à assurer la sécurisation des personnes et des biens. Tout en contribuant à la prévention des accidents de la circulation, selon le communiqué de la DGPN.

« L’organisation des activités festives mobilisant la foule étant subordonnée à l’information préalable des autorités administratives et de la police nationale, nous exhortons les citoyens à se conformer à cette directive visant à renforcer l’encadrement et le climat de sérénité pendant les moments de réjouissance. La Direction Générale de la Police Nationale rappelle que le contexte des fêtes reste un moment potentiellement accidentogène. Elle invite donc les citoyens à la prudence et au respect scrupuleux du Code de la route », exhorte la police.

Compte tenu du contexte particulier marqué par les événements tragiques qui ont frappé le dépôt de carburant à Kaloum, la DGPN invite les populations à plus de vigilance de sérénité.