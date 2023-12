Depuis plus d’un mois maintenant, des médias privés sont brouillés et retirés des bouquets Canal + et Startims en Guinée. Les réseaux sociaux sont aussi restreints. Face à cette situation qui perdure, les Nations unies interpellent la junte guinéenne dirigée par le Colonel Mammadi Doumbouya.

Dans le communiqué rendu public ce vendredi 29 décembre 2023, le Haut commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Türk, a exprimé la préoccupation de l’ONU par rapport à “la répression accrue” de la liberté des médias en République de Guinée.

“Des journalistes ont été harcelés, intimidés, agressés et arrêtés, des équipements ont été saisis et démantelés, des transmissions bloquées et des chaînes de médias brouillées, suspendues ou fermées. L’accès à plusieurs réseaux sociaux a été bloqué et l’accès à l’internet restreint”, a fustigé M. Türk.

Pour le Haut commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, ces mesures “ne respectent pas les exigences strictes du droit international en matière des droits humains. Elles doivent être rapidement arrêtées et les droits à la liberté d’expression et d’opinion doivent être pleinement respectés”.

Le diplomate a, dans cette même communication, rappelé que les autorités de transition ont invoqué “des impératifs de sécurité nationale” pour justifier les restrictions imposées aux médias et aux plateformes de communication en ligne. Cependant, Volker Türk déclare que pour être conforme aux obligations internationales de la Guinée en matière des droits humains, toute restriction de la liberté d’expression doit être légale, nécessaire et proportionnée.

“Ces restrictions largement excessives des libertés fondamentales ne font que réduire l’espace civique et faire reculer le respect des droits humains à un moment où ceux-ci ont le plus besoin d’être nourris et défendus en Guinée”, a déclaré le Haut commissaire. “J’exhorte urgemment les autorités de transition en Guinée à prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier immédiatement à cette situation préoccupante.”

Faut-il rappeler que les réseaux sociaux, notamment Facebook, Instagram, WhatsApp et TikTok, sont bloqués depuis le 24 novembre 2023. Les utilisateurs passent par le VPN pour pouvoir contourner la restriction.