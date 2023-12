Dans l’élan précédant la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023) prévue du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire, une cérémonie solennelle a marqué la remise officielle du drapeau national au Syli national de Guinée. Le vendredi 29 décembre 2023, au Quartier général (QG) des Forces spéciales à Kalako, dans la préfecture de Forécariah, l’équipe, dirigée par l’entraîneur Kaba Diawara et son adjoint sous la houlette du ministre de la Jeunesse et des Sports, a reçu cet emblème symbolique des mains du Chef de l’État.

L’événement revêt une symbolique particulière du fait que la délégation, dirigée par le ministre des Sports Lansana Béa Diallo, accompagné des cadres du département, des membres du Syli national et du staff technique, a parcouru près de 108 kilomètres pour rejoindre le QG des Forces Spéciales.

Après une visite sur le site de l’incendie du dépôt pétrolier de Kaloum plus tôt dans la journée du vendredi 29 décembre 2023, cette immersion nocturne dans le camp des Forces Spéciales a permis à l’équipe de saisir les enjeux et de répondre à l’appel du Président de la République en faveur du don de soi pour la Patrie.

Le Colonel Mamadi Doumbouya, dans un discours empreint de vérité et d’esprit de combativité, a exhorté l’équipe et le staff technique à faire preuve de patriotisme, à démontrer une grande force de caractère et à avoir un mental d’acier dans la perspective de la CAN. “Aborder la CAN avec un esprit combatif, gagner ou perdre avec honneur“, a-t-il souligné à l’adresse de l’équipe dirigée par Kaba Diawara. Le Chef de l’État a également rappelé tout l’espoir placé en eux par le peuple guinéen, les encourageant à être à la hauteur de cette attente.

Suite à ce discours stimulant, le Colonel Mamadi Doumbouya a remis le drapeau au vice-capitaine de l’équipe, Amadou Diawara. L’effectif devrait rejoindre Dubaï le samedi 30 décembre 2023 pour le dernier stage avant le début de la CAN.