La cérémonie officielle de remise des premiers titres fonciers aux victimes des déguerpissements de Kaporo Rails, Kipé 2 et Dimess, qui s’est tenue ce jeudi 27 novembre 2025 à Conakry, a été présentée par les autorités comme une étape décisive dans le processus de réparation. Cependant, cette cérémonie a suscité plusieurs réactions critiques avant et après la remise des documents.

Peu avant cet événement, un homme se présentant comme victime a contesté la version officielle sur les réseaux sociaux. « En tant que victime de Kaporo, je suis légitimement habilité à prendre la parole. Contrairement aux déclarations du ministre Ousmane Gaoual Diallo, il est important de rétablir la vérité », a-t-il écrit.

Selon lui, la remise des documents annoncée ne reflète pas la réalité du terrain. « Aucune victime n’a reçu de parcelle. Sur les 2 643 victimes officiellement recensées, seules 600 personnes ont été convoquées afin de leur délivrer prétendument des titres fonciers, et cela sans aucun aménagement préalable, ce qui rend ces titres inexploitables et sans valeur concrète », a-t-il dénoncé, avant d’insister sur le fait qu’ “aucune victime n’a été recasée”, qualifiant la démarche du gouvernement d’un simple enjeu politique.

En réponse à ces critiques, Guinee360 a interrogé Mamadou Samba Sow, porte-parole du collectif des victimes, qui a apporté des clarifications. « Nous avons 2 673 victimes recensées à la Maison des Jeunes de Nongo en 2023. Mais la remise de ces titres fonciers individuels concerne 600 personnes. 600 victimes qui habitaient dans le secteur 4 derrière la RTG Koloma », a-t-il expliqué, précisant que les autres sinistrés seront reçus progressivement au ministère de l’Habitat. « Leurs documents seront établis et ils les recevront au fur et à mesure ».

Concernant l’absence de recasement, Samba Sow a reconnu que « ce sont des interprétations… chacun y va de son commentaire. C’est vrai qu’il n’y a pas eu de recasement. Le 14 septembre 2024, on a reçu un titre foncier global. Aujourd’hui, c’est la deuxième étape : la remise des titres individuels ».

Le porte-parole a toutefois admis que les parcelles ne sont pas encore entièrement viabilisées : « L’aménagement est en cours, il n’est pas encore terminé. Il y a eu un morcellement du domaine des 258 hectares, et les équipes travaillent techniquement sur le terrain pour que chacun puisse se retrouver sur son espace ».

Il a par ailleurs souligné la volonté des autorités actuelles de corriger des injustices passées. « Ceux qui nous gouvernent aujourd’hui ne sont pas responsables de nos malheurs. Ils essaient de corriger des erreurs commises par les régimes précédents. Nous ne pouvons que les soutenir pour être rétablis dans nos droits ».

Pour le collectif, les revendications initiales remontent à plusieurs années et ont déjà été formalisées. L’objectif est clair, selon son porte-parole : « Tout ce que nous souhaitons, c’est que toutes les victimes entrent en possession de leurs droits. Et ça va se faire”, a-t-il conclu.