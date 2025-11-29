Le président de la Haute autorité de la communication (HAC), Boubacar Yacine Diallo, a adressé ce vendredi un message appuyé de félicitations aux médias guinéens, saluant leur rôle crucial dans la couverture des récentes campagnes électorales et référendaires.

Devant les responsables des médias publics, des associations de presse et des directeurs d’organes réunis au siège de l’institution, il a tenu à exprimer la reconnaissance de la HAC pour ce qu’il qualifie de travail « professionnel » et « responsable ».

« Je voudrais donc féliciter la presse, sans exception, pour la qualité du travail de la campagne électorale. Et je voudrais aussi remercier la presse pour le travail qu’elle a fait lors de la campagne pour le référendum. Partout où nous sommes passés, à Conakry comme à l’intérieur du pays, nous avons reçu des félicitations », a déclaré Boubacar Yacine Diallo.

Le président de la HAC a insisté sur l’impact positif du comportement des médias dans un contexte électoral souvent sensible. Selon lui, les journalistes ont contribué à préserver un climat apaisé : « Il nous a même été dit en beaucoup d’endroits qu’à côté des forces de défense et de la sécurité qui ont assuré la sécurité de la campagne, la presse a été une grande contributrice à la paix qui a prévalu ».

Il a également salué le respect, par les médias, des principes fondamentaux de la profession : « Pendant toute cette campagne, du point de vue de la HAC, les principes d’éthique et de déontologie, le principe de responsabilité qui guide le journaliste et les rédactions, ont été respectés. Donc, au nom de mes collègues, je vous dis toute notre satisfaction et notre reconnaissance pour ce travail professionnel qui a été fait ».

Tout en félicitant la presse, Boubacar Yacine Diallo a rappelé que la HAC reconduira les bonnes pratiques observées lors des précédentes échéances : « Pour la présidentielle, nous considérons qu’il n’y aura qu’une réplique, parce que quand les choses ont été bien faites, nous n’avons pas raison de les changer. Il faut plutôt les répliquer, il faut les perpétuer ».

Il a toutefois rappelé les exigences réglementaires liées à la campagne en cours. « Pendant toute la période de la campagne, les décisions que la HAC va publier dans la journée encadreront la campagne électorale sur les médias, quel que soit le support, y compris les médias numériques », a-t-il précisé, en référence au décret fixant l’ouverture de la campagne présidentielle et au principe d’égalité entre candidats.