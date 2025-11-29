Comme annoncé tard dans la nuit par Guinee360, l’intersyndicale de l’éducation a décidé de déclencher une grève générale et illimitée à partir du lundi 1er décembre 2025 sur toute l’étendue du territoire national. Cette décision, qui intervient après l’échec des négociations menées ces dernières semaines avec le gouvernement, révèle toutefois des divisions internes.

En effet, l’avis de grève transmis à la presse n’a pas été signé par l’ensemble des structures syndicales membres de l’intersyndicale. Seules la Fédération syndicale professionnelle de l’éducation (FSPE) et le Syndicat national de l’éducation (SNE) ont paraphé le document. Le Syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée (SLECG), dirigé par Aboubacar Soumah, n’y figure pas.

L’absence de signature du SLECG – pourtant connu pour ses positions souvent intransigeantes lors des mouvements sociaux dans le secteur éducatif – suscite de nombreuses interrogations. Cette posture inattendue alimente les spéculations sur une possible fracture au sein de l’intersyndicale.

S’achemine-t-on vers une implosion du mouvement syndical unifié ? Le SLECG envisage-t-il de se retirer totalement ? Quel impact cette divergence pourrait-elle avoir sur la mobilisation annoncée ? Pour l’heure, aucune réponse officielle n’a été apportée.

Contacté par plusieurs médias, Aboubacar Soumah ne s’est pas encore exprimé publiquement sur les raisons de cette absence.