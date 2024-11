La récente retraite gouvernementale à Kindia a été au centre des échanges lors du conseil des ministres de ce jeudi 28 novembre 2024. Le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a profité de l’occasion pour insister davantage sur la nécessité pour le gouvernement de travailler en équipe.

Il a également invité les membres du gouvernement à œuvrer pour l’amélioration des conditions de vie des populations. « C’est dans ce cadre qu’il a positivement accueilli l’idée de l’immersion gouvernementale tenue récemment, qui, au-delà d’une simple retraite, a permis de renforcer et d’améliorer davantage la cohésion ainsi que les méthodes de travail gouvernementales. Tout en leur demandant de garder à l’esprit que le premier axe de la refondation est social, le Chef de l’État, le Général Mamadi Doumbouya, a invité les ministres à accentuer le travail en équipe pour améliorer la performance globale de l’administration et mettre les intérêts du pays au-dessus de tout pour l’atteinte des objectifs », a rapporté le ministre de l’information et de la communication dans son compte rendu.

Il a également souligné que le président a mis en avant la réalisation de la vision de développement socio-économique et la mise en œuvre des orientations stratégiques concernant les sujets socio-économiques pour satisfaire les attentes du peuple de Guinée. Le ministre a indiqué que le général Mamadi Doumbouya a appelé les ministres à plus de rigueur dans la gestion.

« Il a encouragé les ministres à renforcer davantage le suivi des projets, la rigueur dans l’accomplissement de leurs missions, et à poursuivre les efforts en vue de faire avancer, dans le respect des délais contractuels convenus, les différents projets d’infrastructures et de travaux publics, notamment les travaux routiers, les écoles, la fluidité de la circulation, etc., ainsi que les réformes structurelles pour le bien-être de nos concitoyens », a ajouté Fana Soumah.