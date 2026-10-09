Mini-football : faute de visas, les sélections guinéennes déclarent forfait pour le Mondial U23

C’est un coup dur pour le mini-football guinéen. Les sélections nationales U23 masculine et féminine ne participeront pas à la prochaine Coupe du monde en Croatie. Ce forfait est principalement lié à des difficultés administratives dans l’obtention des visas.

La Guinée ne sera finalement pas représentée au prochain Mondial de mini-football. Les deux sélections nationales U23, qui préparaient leur participation depuis plusieurs semaines à Conakry, ont été contraintes de déclarer forfait à quelques jours du début de la compétition, prévue en Croatie.

Des difficultés administratives à l’origine du forfait

Selon le secrétaire général de la Fédération guinéenne de mini-football, André Young Haba, cette décision s’explique principalement par les difficultés liées aux démarches de visa. « Le problème était essentiellement lié aux visas. Le visa pour la Croatie ne s’obtient pas en Guinée. Compte tenu du délai qui nous était imparti, il fallait donc que la délégation se rende au Maroc pour effectuer les démarches », a-t-il expliqué chez nos confrères de Planet 07.

À ces difficultés s’est ajoutée la composition tardive de la délégation féminine. Jusqu’au 20 septembre, la Fédération ne disposait pas encore de la liste définitive des joueuses, plusieurs d’entre elles étant engagées en Gambie avec l’AS Bolonta pour la Ligue des champions féminine.

Des démarches infructueuses auprès des autorités

Malgré les tentatives entreprises par la Fédération guinéenne de mini-football et le ministère des Sports, aucune solution n’a pu être trouvée à temps. « Nous avons tout fait jusqu’à la semaine dernière avec le ministère des Sports pour pouvoir trouver une solution, mais en vain », a ajouté André Young Haba.

Cette situation prive les joueurs et les joueuses guinéens du mini-football d’une première participation à une Coupe du monde dans leur discipline. Elle met également en lumière les difficultés administratives auxquelles les délégations sportives guinéennes peuvent être confrontées lors de leurs déplacements à l’étranger.

Le Mondial U23 de mini-football est prévu du 13 au 16 octobre 2026 en Croatie.