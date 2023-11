Le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens établis à l’étranger, Dr Morissanda Kouyaté, s’est exprimé depuis Paris sur le rapatriement “sans motif valable” des Guinéens vivants à l’étranger. A l’en croire, si un tel cas arrivait à se produire, les autorités de la transition ne vont pas tolérer tout pays qui se permet de renvoyer un Guinéen.

«Ici en France, la spécificité, c’étaient les rapatriements sauvages… Ce qu’on fait, on prend quelqu’un, on le met devant la caméra, on appelle l’ambassade pour dire : vous le connaissez ? On dit : oui! on le met dans l’avion. Depuis quand on montre quelqu’un à travers l’ordinateur, et puis on le met dans l’avion ? Non! », a-t-il déclaré devant ses compatriotes vivants à Paris.

Par contre, le chef de la diplomatie guinéen a lancé un appel à l’endroit des Guinéens vivant à l’étranger. « Ne vous mettez pas hors la loi… À tout moment, vous devez mettre en tête que vous n’êtes pas chez vous, que vous êtes chez les autres et que vous devez respecter leurs lois. Ils ont des lois que nous n’aimons pas, qui sont contre notre propre tradition, mais, nous sommes chez eux. Donc, vous allez nous aider à faire cela. Ne vous bagarrez pas entre vous, ne vous divisez pas, et ne brûlez pas les règles. Le reste, c’est au gouvernement du colonel Mamadi Doumbouya de mettre en place un système qui fera que tout le monde entier va vous respecter. C’est clair et net ».

Par ailleurs, Dr Morissanda Kouyaté indique avoir mis en garde les ambassadeurs et diplomates présents en Guinée concernant le rapatriement des Guinéens. «Nous l’avons dit à tous les diplomates, la réciprocité cent pour cent. Vous renvoyez un Guinéen, je renvoie un citoyen de chez vous. Vous le renvoyez parce qu’il n’a rien fait chez vous, je cherche un citoyen chez moi de votre pays, je le renvoie. Sachez une seule chose, vous n’êtes pas une petite nation, vous n’êtes pas un petit pays. Vous avez été un pays qui a ouvert la voie de l’indépendance à toute l’Afrique francophone », a indiqué Morissanda Kouyaté.