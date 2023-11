Au lendemain du report du Congrès électif à la Fédération guinéenne de football (Féguifoot), le directeur régional de la division associations membres pour l’Afrique de la FIFA accompagné du responsable de la gouvernance a effectué une mission à Conakry.

Au terme de sa mission, Gelson Fernandes a animé une conférence de presse dans la capitale guinéenne, ce mardi 28 septembre 2023.

En attendant la décision officielle de l’instance dirigeante du football mondial attendue après le retour de la mission, son émissaire à Conakry appelle les acteurs à mettre en avant l’intérêt du football guinéen.

“On a donné notre position et on va donner notre position dans les prochains jours. C’est à la Guinée de décider où elle veut aller et dans quelle catégorie de fédérations elle veut appartenir. La balle est dans le camp de la Guinée, pas dans le camp de la CAF ou de la FIFA», a-t-il déclaré invitant en même temps les différents acteurs à œuvrer pour que le potentiel s’exprime.

“La seule chose que je dis à tout le monde c’est de mettre de côté les égos, les problèmes de personne, de mettre à côté les égos et de penser au football guinéen, à la jeunesse et surtout à nos clubs”, a-t-il exhorté.

S’agissant de la tenue des nouvelles élections après le report Sine Die de l’assemblée générale élective le week-end dernier, l’émissaire de la FIFA reste optimiste. Néanmoins, il estime que c’est une situation “grave” que la Guinée traverse à l’approche de la CAN prévue au mois de janvier en Côte d’Ivoire.

“La situation est grave parce que dans trois jours il n y aura plus de CONOR, le football ne tourne pas, les joueurs vont réfléchir par deux fois avant de jouer pour la Guinée. Il y a une feuille de route qui sera faite par la commission électorale et qui sera validée par la FIFA et la CAF”, a averti Gelson Fernandes.