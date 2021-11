Souleymane Keita, ex-député et membre du Comité central du RPG arc-en-ciel a réagi ce lundi 29 novembre 2021 sur le malentendu qui existe au sein du parti politique.

Selon lui, ce qui arrive au RPG-ARC- En ciel est juste une contradiction qui est due à un défaut de communication entre les membres du bureau politique du parti

«Quand vous parlez de contradiction interne, je dis oui parce que ce qui devait arriver est arrivé de manière brutale et inattendue au niveau de nous les militants. Je ne pense pas que cela puisse créer un problème parce qu’il y a eu une réunion du bureau politique nationale qui avait sanctionné le fait que Souapé Kourouma et un autre devrait participer aux discussions entamées par Dr Ousmane Doré, et il y’a un mandat en bonne et due forme qui a été remis au représentant de ceux là qui ont participé à ces réunions. Donc le RPG arc-en-ciel sur la base des conclusions de la réunion du bureau politique devrait donner deux places aux alliés et deux places au RPG. C’est ce qui a été validé et déposé. Donc moi je considère cela comme un défaut de communication entre les membres du bureau politique du parti. Il semblerait que le lendemain certains alliés ont exprimé le besoin que le parti devrait les donner 3 places ce qui ne fait pas l’unanimité au sein du bureau politique. Certains auraient validé ces trois places pour les alliés et puis que ça ne fait pas l’unanimité c’est ce qui a amené cette autre liste que nous déplorons » a-t-il déploré chez nos confrère de FiM Fm.

Plus loin ce membre du RPG-arc en ciel rassure qu’une issue heureuse sera trouvée afin de taire ce malentendu, «nous sommes en phase de nous reconstituer. Comme vous le savez dans tout parti, il arrive des moments d’incompréhension, incertitudes et de doute. Nous à l’interne, nous travaillons, que les uns et les autres gardent le profil bas pour faire en sorte que cette liste qui a déjà été déposée soit maintenue. Le reste c’est des problèmes que nous allons régler», a-t-il conclu.