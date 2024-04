Le Premier ministre Bah Oury est à Nairobi pour prendre part au Sommet des chefs d’Etats, des représentants de gouvernements, de la société civile et de la jeunesse africaine qui s’est ouvert, ce lundi, 29 avril 2024 dans la capitale Kenyane.

Cet événement est organisé par l’Association Internationale de développement (IDA) qui en est la principale source de dons et de prêts à taux réduit dans le monde. Cette institution de la Banque Mondiale aide les pays à investir dans leur avenir, améliorer les conditions de vie de leurs populations et œuvrer pour la sécurité et la prospérité de tous. Sa mission est de mettre fin à la pauvreté sur une planète vivable, et l’Afrique y occupe une place centrale, le continent bénéficiant de plus de 70 % des engagements de l’IDA dans le monde.

“J’interviens pour un soutien accru de l’Association Internationale de Développement (IDA), principale source de dons et de prêts à taux réduit dans le monde, visant à mettre fin à la pauvreté. La délégation guinéenne, engagée dans les travaux techniques, participe activement à ce plaidoyer”, a réagi le chef du gouvernement sur X.

Parmi les intervenants lors de ce sommet, il y a le président de la Banque Mondiale, Ajay Banga, le président du Kenya, William Ruto et Hugh Evans Directeur général de Global Citizen.