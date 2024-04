Après le brouillage des ondes, le retrait des télévisions privées des bouquets Canal+ et Startimes, c’est le tour des sites d’informations de subir des restrictions. Inquisiteur.net, Depecheguinee.com et Lerévélateur224.com et leurs patrons respectivement Babila Keïta, Abdoul Latif Diallo et Habib Marouane Camara ont été sévèrement sanctionnés par la Haute autorité de la communication (HAC). Face à ces actes liberticides, le vice-président de l’UFDG a invité les patrons de médias à se lever contre ce dont ils sont victimes pendant cette transition.

Fodé Oussou Fofana s’est exprimé sur cette actualité brillante, samedi 27 avril 2024 lors de l’assemblée générale de l’UFDG. Pour ce proche de Cellou Dalein Diallo, on ne peut parler de démocratie dans un pays sans la liberté de la presse. Selon lui, les médias privés guinéens sont victimes d’injustice de la part de la HAC qui est censée les défendre. C’est pour cette raison que l’ancien député s’en est pris au président de ladite institution Boubacar Yacine Diallo.

“Ce que la presse est en train de vivre est inacceptable. Où sont les responsables de médias? Où sont vos stratégies ? Vous ne devez rester bras croisés en perdant vos emplois. Aujourd’hui, le président de la Hac doit être interpellé face à ces agissements. Vous devez demander son départ, demandez à ce qu’on le remplace. Il a pour devoir de vous soutenir et de vous aider. Il ne doit pas être l’ennemi de la presse”, a laissé entendre M. Fofana.

Par ailleurs, il a promis que lorsque Cellou Dalein Diallo sera au pouvoir , “la subvention de la presse sera votée et encouragée. On mettra les conditions qu’il faut à la disposition de la presse en créant la Maison de la presse.Vous ( patrons de médias, ndlr) avez des journalistes brillants qui font la fierté de l’Afrique, vous ne devez pas accepter d’être réduits en silence. Votre problème ce n’est pas le CNRD, c’est Yacine Diallo”.