Après sa réélection, Alpha Condé a montré sa volonté de collaborer avec toutes les classes politiques guinéenne. Si certains présidents des partis politiques jugent cette main tendue, de piège, Mohamed Cissé lui, pose une condition pour accepter l’invitation du Chef de l’État.

Mohamed Cissé a animé une conférence samedi 28 novembre à son siège, au cours de laquelle il annoncé le changement de l’appelation de sa formation politique, qui devient « LaNG » au lieu du « PDC » désormais.

L’annonce a été faite en présence de ses pairs de l’opposition parlementaire: Mamadou Sylla, Mohamed Lamine Kaba de FIDEL, Fodé Mohamed Soumah de la GECI et une dizaine d’autres députés.

A cet effet, Mohamed Cissé a réitéré ses engagements politiques pour le rayonnement du pays. Chemin faisant, il n’exclue pas l’idée d’une franche collaboration avec l’actuel Chef de l’Etat guinéen.

« Si c’est pour servir loyalement le pays, je ne trouve pas de problème à répondre à une main tendue du président », a laissé entendre le leader du désormais La NG.

« Ce n’est qu’en Août 2020, après notre participation aux législatives sous la bannière du PDC, que nous avons reçu une notification du Ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation, nous notifiant la prise en compte de cette modification tant souhaitée. Aujourd’hui, notre parti “La Nouvelle Guinée” est enregistré dans les archives de ce ministère », a expliqué Mohamed Cissé.

Son ambition, selon lui, est de permettre à tous les Guinéens de vivre dignement et avec fierté dans leur pays.

« Pour nous, le plus important est que chaque citoyen jouisse librement de son droit et de son devoir. Pour cette Guinée, la NG promet un développement harmonieux et un partage équitable des ressources naturelles de notre pays. Alors choisissez laNG pour une Guinée et solidaire », a t-il ajouté.

Prenant la parole au nom des partis politiques présents à la cérémonie, Fodé Mohamed Soumah a souligné que lorsqu’on voit cette recomposition qui se dessine à travers la jeunesse des dirigeants des partis politiques, il serait temps de passer à autre chose.

«Consolider ce qu’on appelle la nation qui doit aller vers la communauté d’intérêt. Et ça implique certaines valeurs que la Nouvelle Guinée est en train de défendre, dont l’unité, la solidarité, la prospérité, la Paix.»

Pour conclure , Fodé Mohamed Soumah a affirmé qu’il est désormais temps que la classe politique guinéenne comprenne que les Guinéens doivent aller e