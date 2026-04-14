Aéroport AST : 122 migrants guinéens rapatriés de Mauritanie accueillis

Scènes d’émotion et de soulagement ce mardi 14 avril 2026 à l’aéroport international AST, où 122 migrants guinéens ont été accueillis par les autorités après plusieurs années passées en Mauritanie.

Conduite par le ministre des Affaires étrangères, Morissanda Kouyaté, la délégation gouvernementale s’est rendue sur place pour réceptionner ces compatriotes, marquant ainsi une nouvelle opération de rapatriement.

Composé de 33 femmes et 65 enfants, le groupe de rapatriés a foulé le sol guinéen dans l’après-midi, visiblement marqué par les épreuves mais soulagé de retrouver leur terre natale.

Parmi eux, un visage attire particulièrement l’attention : celui de Mamadou Saliou Diallo, un centenaire au parcours exceptionnel.

« Je ne suis pas allé en Mauritanie pas en aventure. C’est le président Ahmed Sékou Touré qui m’y a envoyé avec d’autres Guinéens, notamment des sages-femmes, pour aider les populations locales », raconte-t-il avec émotion.

Installé en Mauritanie depuis 67 ans, il y a construit toute sa vie : mariage, enfants, petits-enfants.

« J’ai mes 100 ans maintenant, je n’étais jamais revenu au pays. Aujourd’hui, je rends grâce à Dieu. Certains de mes enfants ont intégrés l’armée mais, ils vont revenir tous», confie-t-il, reconnaissant envers les autorités guinéennes, en particulier le président Mamadi Doumbouya.

Derrière ces retrouvailles se cachent aussi des récits plus douloureux. Plusieurs migrants évoquent des conditions de vie précaires, notamment pour les personnes en situation irrégulière.

Fatoumata Barry, mère de trois enfants, témoigne : « J’ai passé sept ans en Mauritanie. Les sans-papiers souffrent énormément. Les étrangers sont souvent traqués, même dans leurs maisons. »

Des propos qui illustrent les difficultés rencontrées par de nombreux migrants guinéens à l’étranger.

Pour ces hommes et femmes, ce retour marque le début d’un nouveau chapitre. Tous affichent désormais la volonté de se réinsérer et de contribuer au développement du pays.

Ibrahima Barry, président des ressortissants guinéens vivant à Zouerate, à environ 850 km de Nouakchott, résume cet état d’esprit : « Nous sommes heureux de rentrer. Maintenant, notre souhait est de rester ici et de travailler pour le développement de la Guinée. »

Ce rapatriement s’inscrit dans une dynamique plus large de protection des Guinéens vivant à l’étranger. Il met en lumière à la fois les défis migratoires et la nécessité d’un accompagnement durable pour les personnes de retour.