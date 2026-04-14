« Une véritable caverne d’Ali Baba » : Abdoul Sacko dénonce la gestion de l’administration publique

Le coordinateur national du Forum des Forces Sociales de Guinée (FFSG), Abdoul Sacko, a dressé un tableau critique de la situation sociopolitique du pays, évoquant notamment une rupture de confiance entre les citoyens et les institutions ainsi qu’un affaiblissement du débat public.

Dans une déclaration rendue publique ce mardi 14 avril 2026, l’acteur de la société civile a dénoncé la gestion actuelle du pays et le non-respect, selon lui, des engagements initiaux des autorités. « La durée de la transition, ses ambitions et ses pratiques, contraires aux engagements de départ, ont installé une rupture de confiance profonde entre l’État et les citoyens. L’intérêt général est supplanté par la recherche effrénée de gains individuels», a-t-il déclaré.

Abdoul Sacko a également pointé l’écart entre les annonces officielles et la réalité vécue par les populations. « Le fossé entre les effets d’annonces tonitruantes de progrès dits réalisés et les réalités quotidiennes pénibles, subies par les populations n’a jamais été aussi abyssal », a-t-il affirmé.

Dans le même registre, il a vivement critiqué le fonctionnement de l’administration publique. «L’administration publique, au lieu d’être un espace de service public pour combler les attentes des usagers est, aujourd’hui, une véritable caverne d’Ali Baba. »

L’acteur de la société civile s’est par ailleurs inquiété de l’état du débat intellectuel et politique en Guinée. « Le débat intellectuel et politique est appauvri, remplacé par le conformisme, le griotisme de circonstance et l’abandon de l’esprit critique. »

Il a ensuite interpellé les élites nationales sur leur responsabilité. « La responsabilité, qu’elle soit d’ordre institutionnel, politique, social et moral a cessé d’être une exigence. »

Selon lui, les rapports sociaux et institutionnels se sont fortement détériorés. « Les relations sociales et institutionnelles sont désormais dominées par la peur, la manipulation et le mensonge. »

Face à ce qu’il qualifie de situation préoccupante, Abdoul Sacko appelle à un engagement citoyen et patriotique. « L’heure est à un sursaut collectif de conscience. L’engagement républicain et patriotique, n’est plus une option, mais une obligation de suivi et de renaissance pour notre mère patrie. »

Il conclut en réitérant ses inquiétudes sur l’écart entre discours et réalité : « Le fossé entre les effets d’annonces tonitruantes de progrès dits réalisés et les réalités quotidiennes pénibles, subies par les populations n’a jamais été aussi abyssal.»