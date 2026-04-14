Procès pour torture à Mafanco : la victime raconte “la marmite chauffée” posée sur son ventre

Le Tribunal de première instance de Mafanco a examiné, mardi 14 avril 2026, une affaire criminelle portant sur des faits présumés de séquestration, de torture et de complicité. Trois prévenus sont poursuivis dans ce dossier : Abdoulaye Koulibaly, Elhadj Ibrahima Baldé et Thierno Abdoulaye Diallo. Seuls deux d’entre eux étaient présents à l’audience, où les inculpés se sont succédé à la barre pour livrer leur version des faits.

Commerçant, Elhadj Ibrahima Baldé a expliqué que l’affaire remonterait à la disparition d’une somme importante d’argent. « C’est un montant qui a été volé, j’étais absent. À mon retour, ils m’ont dit qu’il y avait un montant de 100 mille dollars… Durant une semaine, on l’a supplié de nous dire la vérité. »

Il a ensuite relaté les circonstances ayant conduit le groupe chez un marabout surnommé « terre à terre ». « Thierno Ousmane m’a appelé pour venir prendre mes frères avec qui ils étaient ensemble au magasin. Je suis allé chercher mes deux frères et les autres, on est allé à 6 personnes pour retrouver “terre à terre”. Sur place, il nous a dit qu’il peut nous aider pour attraper le voleur… la marmite a attrapé Thierno Ousmane Diallo et Abdourahmane Baldé, mon frère. »

Selon lui, son frère aurait fini par reconnaître les faits. « Abdourahmane, lui, reconnaît qu’il a pris l’argent. Thierno Ousmane Diallo, malgré que la marmite lui a pris, il a nié les faits. On a dû payer 500 mille au marabout pour le libérer vu qu’il se tordait de douleur. »

Interrogé par l’avocat de la partie civile sur la suite donnée à l’affaire, il a poursuivi : « On s’est rendus à la gendarmerie. La-bas, ils ont d’abord exigé que le jeune Ousmane soit traité car il avait subi des blessures, chose qu’on a accepté. »

À la barre, Thierno Abdoulaye Diallo a rejeté toute implication. « J’étais juste de passage chez le féticheur parce que je voulais connaître qui a volé l’argent. Et après je suis rentré. »

Le témoignage de Thierno Ousmane Diallo s’est révélé particulièrement accablant. « Le 9 juillet 2023, j’ai été appelé par Thierno Abdoulaye, il m’a dit de se rencontrer à l’aéroport. Il m’a dit que quiconque ne vient pas, c’est ce dernier qui a volé l’argent », a-t-il déclaré, décrivant la suite des événements : « Ils sont rentrés dans la chambre du marabout, après quelques minutes ils sont sortis nous demander de rentrer un à un. J’ai été le dernier à rentrer. »

Son récit devient ensuite alarmant. « Une fois dans la chambre, il a mis ce qu’il avait à mettre sur la marmite, il a allumé le feu, puis il a collé directement sur mon ventre. J’ai demandé d’enlever, il a dit que si je ne dis pas que c’est moi qui ai volé l’argent, il ne va pas enlever. »

Il affirme que les violences se seraient poursuivies : « j’ai supplié qu’il enlève sans succès… le féticheur a dit que si je bouge je vais mourir… mon ventre était gonflé avec des traces, je ne pouvais même pas m’habiller. » Il ajoute : « Ils m’ont envoyé une convocation… ils ont demandé de me traiter d’abord […] Ils m’ont envoyé à l’hôpital. »

Pour le plaignant, « c’était un complot pour m’amener chez Terre à terre pour me faire porter le chapeau. »

Questionné par la juge sur les responsabilités, il a déclaré : « Elhadj Sadou, ses frères et ses enfants sont responsables, puisque c’est lui qui a dit que son argent a été volé. Aujourd’hui je demande au Tribinal de m’aider pour que justice soit rendu parce que là ou je suis, j’ai toujours des sequelles de cette torture qu’on ma infligé. »

À l’issue des débats sur la demande de mise en liberté provisoire formulée par la défense, le ministère public a requis qu’elle soit conditionnée au paiement d’une caution de 5 millions de francs guinéens. La juge a finalement ordonné la mise en liberté provisoire des prévenus, assortie du versement de 4 millions de francs guinéens.

L’affaire a été renvoyée au 28 avril 2026 pour les plaidoiries et réquisitions.